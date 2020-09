Arnum

Die Stadt Hemmingen will mehr als 5 Millionen Euro in die Arnumer Wäldchenschule investieren. Möglicherweise läuft alles auf einen Neubau der Mensa und einen Umbau von bestehenden Gebäudeteilen hinaus. Diese Zeitung fasst den aktuellen Stand in Fragen und Antworten zusammen.

Warum muss die Grundschule am Klapperweg erweitert werden?

Die Schülerzahl steigt. Hinzu kommen der Ganztagsschulbetrieb und die Inklusion.

Es gibt doch schon ein Raumkonzept, das der Rat vor etwa einem Jahr beschlossen hat. Was liegt jetzt vor?

Es ist eine Machbarkeitsstudie, in der das Architekturbüro Pfitzner und Moorkens aus Hannover auslotete, wo die Schule erweitert und umgebaut werden könnte. Das Raumkonzept diente als Grundlage für die Studie.

Wie viele Varianten gibt es?

Vier: ein Anbau im Nordosten, eine neue Etage auf dem Verwaltungstrakt, ein Neubau zwischen Turnhalle und Bücherei und ein Neubau mit Anbindung ans Schulgebäude auf dem Platz des heutigen Schützenhauses.

Gibt es einen Favoriten?

Es ist die Variante, bei dem das Schützenhaus abzureißen wäre. Die Stadtverwaltung erläutert, die Variante sei mit der Schulleitung und dem Hort abgestimmt. Die Gesamtkosten beziffert die Verwaltung auf 5,3 Millionen Euro, darunter 2,6 Millionen Euro für die neue Mensa sowie etwa 1,7 Millionen Euro für den Umbau und mehr als 850.000 Euro für den neuen Pausenhof.

Was lässt sich beispielhaft als Vorteile dieser Variante nennen?

Der Neubau lässt sich mit dem Schulgebäude verbinden, passt zur Architektur und belässt den Pausenhof fast in seiner heutigen Größe. Es könnte gebaut werden, ohne den Schulbetrieb groß zu stören. Auch das Essen könnte später problemlos geliefert werden, während Pause ist.

Das Schützenhaus am Klapperweg in Arnum soll für den Neubau der Mensa abgerissen werden. Quelle: Andreas Zimmer

Wohin sollen die Schützen?

Sie sollen im Mensaneubau einen Versammlungsraum bekommen. Eine Schießbahn mit sechs Ständen, Vereinsraum, Küche und Toiletten wie zurzeit gibt es dann nicht mehr. Sie müssten ihren Sport anderswo ausüben.

Was sagen die Schützen dazu?

Die Nachricht vom möglichen Abriss hat sich in ihrem Jubiläumsjahr verdichtet. Die Schützengesellschaft wurde 1970 gegründet. „Was nützt uns ein 40 Quadratmeter großer Raum in einer Mensa?“, fragt Vorsitzender Gerhard Pinkepank enttäuscht im Gespräch mit dieser Zeitung. Er sagt, er schließe nicht aus, dass sich der rund 30 Mitglieder zählende Verein, darunter die Hälfte Aktive, schweren Herzens auflöst. Dem Verein sei empfohlen worden, auf die Schießanlage in Hannover-Wülfel auszuweichen, doch diese sei vielen Mitgliedern zu weit entfernt. Hinzu komme, dass der Verein nichts Eigenes mehr habe und fürs Nutzen fremder Anlagen voraussichtlich eine vierstellige Summe im Jahr zahlen müsse. Die Arnumer Schützen nutzen ihre Räume am Klapperweg auch für Meisterschaften und Feiern. 1977 stellte die damalige Gemeinde Hemmingen die heutige Sportstätte zur Verfügung. In den Siebzigerjahren hatte der Verein mehr als 100 Mitglieder.

Das Bild von 2017 zeigt die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Linkhof am Luftgewehr am Tag der offenen Tür bei der Schützengesellschaft Arnum. Quelle: Stephanie Zerm (Archiv)

Was soll in der Schule umgebaut werden?

Der Verwaltungstrakt, so der Plan, wird neu geordnet. Die Schülerküche zieht in den Neubau um und bietet somit Platz für ein Lehrerzimmer mit Zugang zum Innenhof. Alle Büros könnten künftig auf einem Flur untergebracht werden. Der Werkraum wird in den EDV-Raum verlegt, der so nicht mehr benötigt wird. Aus dem heutigen Werkraum wird ein Raum für die Lehrerarbeit und ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter des offenen Ganztagsbetriebes sowie ein Kopierraum und Lager.

Wie geht es weiter?

Der Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration tagt am Mittwoch, 9. September, 19 Uhr, öffentlich im KGS-Forum an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld. Wegen Corona gibt es nur 15 Zuhörerplätze. Wer zuerst kommt, darf teilnehmen. Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss befasst sich am Donnerstag, 17. September, mit dem Millionenprojekt. Das letzte Wort hat der Rat eine Woche später. Da es sich um eine Machbarkeitsstudie handelt, stehen konkrete Architektenpläne noch aus. Um- und Neubau sind für 2022 und 2023 vorgesehen.

Von Andreas Zimmer