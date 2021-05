Hemmingen

Mäharbeiten an der B-3-neu und das in der Brut- und Setzzeit? Passanten wunderten sich, es gab auch Anrufe in der Redaktion.

Eine Nachfrage dieser Zeitung bei Ulrich Schmidt-Kania, Mitarbeiter in der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, ergab jedoch, dass alles seine Richtigkeit hat. An der B-3-Ortsumgehung sei nicht die Behörde selbst, sondern eine Fachfirma mit den Mäharbeiten beschäftigt – und zwar im Sinne der Anwuchspflege. Entlang der neuen Schnellstraße wurden mit dem Bau auch die Grünstreifen neu angelegt. Eine Firma sei vertraglich dazu verpflichtet, sich drei Jahre lang um die Setzlinge und das Grün zu kümmern. Und die jungen Pflanzen müssen eben freigehalten und beschnitten werden, damit sie überhaupt angehen, so wie am Dienstag zwischen Devese und dem Hohen Holzweg in Arnum.

„Akustisch ist das nicht ideal“

Doch seit dem 1. April gilt in Niedersachsen die Brut- und Setzzeit: Vögel und Wildtiere sollen besonders geschützt werden, damit sie in Ruhe ihren Nachwuchs aufziehen können. Hunde müssen daher an der Leine bleiben, bestimmte Gartenarbeiten dürfen nicht ausgeführt werden.

Die jungen Pflanzen an der B-3-neu müssen regelmäßig gepflegt werden. Quelle: Andreas Zimmer

Zwar ergeben sich Verbote aus Paragraph 39 des Bundesnaturschutzgesetzes, doch sind dort auch Ausnahmen aufgeführt, etwa für behördlich zugelassene Maßnahmen oder solche, die der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen.

„Akustisch ist das nicht ideal“, sagt auch Schmidt-Kania über die Arbeiten, aber er gehe davon aus, dass die Arbeiter auf Gelege und Tiere achten, so wie das die eigenen Beschäftigten auch machten.

Freigabe B-3 für Tempo 100 steht noch aus

Etwas beachten müssen auch Autofahrer auf der Strecke. Zwar soll auf der B-3-neu künftig weitgehend Tempo 100 gelten, doch die Landesbehörde hatte die Geschwindigkeit bisher aus Sicherheitsgründen auf Tempo 70 begrenzt. Die Stürme der vergangenen Tage haben allerdings eine Abdeckung an den 100er-Schildern heruntergerissen, was für Verwirrung sorgte.

Auf der B-3-neu in Richtung Süden auf Höhe Wettbergen irritiert ein Tempo 100-Schild seit mehreren Tagen die Autofahrer, die dort bisher Tempo 70 gewohnt sind. Quelle: Torsten Lippelt

Schmidt-Kania stellte klar, dass grundsätzlich Tempo 100 angeordnet, aber noch nicht freigegeben sei. Die nötige Befahrung der Strecke, um die Fahrbahnoberfläche zu testen, habe aber am vergangenen Freitag stattgefunden. Mit einer Entscheidung sei demnächst zu rechnen. Die Tempo 100-Schilder werden aber wohl vorerst wieder abgedeckt werden müssen.

Von Katharina Kutsche