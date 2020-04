Die Hemmingerin Karina Möllenhoff hat vor einem Jahr das an die Bürgerstiftung angegliederte Projekt #wirfürmorgen gegründet. Gemeinsam mit ihrem Team bietet sie Klimaschutzaktionen in Kindergärten und Schulen in Hemmingen an. Das Ziel: Kinder sollen frühzeitig für das Thema sensibilisiert werden.