Eine aufmerksame Nachbarin hat am Freitagabend einen größeren Schaden in Hemmingen-Westerfeld verhindert. Nach Auskunft von Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth war eine Frau in ihrer Wohnung im ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße gestürzt. Im Backofen brannte derweil ihr Essen an. Ein Rauchmelder löste daraufhin aus, was die Nachbarin hörte. Sie alarmierte gegen 21.15 Uhr die Feuerwehr.

Feuerwehr an der Berliner Straße im Einsatz

Die Feuerwehr ist an der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld im Einsatz. Quelle: Feuerwehr Hemmingen-Westerfeld

Der Bewohnerin, die gestürzt war, gelang es, die Haustür selbst zu öffnen. „Deswegen konnten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf die Kontrolle und die Belüftung der Wohnung beschränken“, erläutert Fieguth. Insgesamt waren 24 Kräfte mit sieben Fahrzeugen etwa 45 Minuten lang im Einsatz, darunter die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld, der Rettungsdienst und die Polizei.

