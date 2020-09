Hemmingen

Endlich kann es weitergehen – wenn auch unter nicht ganz gewöhnlichen Umständen: Der jüngste Tagungsort des FDP-Ortsverbands Hemmingen war der Garten des Vorsitzenden Markus Hofmann. „Da konnten wir alle Abstandsregeln einhalten“, berichtete er zufrieden. Zuvor hätten sich die Mitglieder zwar hin und wieder online getroffen, doch für die anstehenden Wahlen sei das keine Option gewesen.

Aufgrund des begrenzten Zeitfensters hätten die Liberalen versucht, das Treffen kurz zu halten. „Einmal wegen der Dunkelheit, aber auch wegen des Wetters“, sagte Hofmann. Für die wichtigsten Tagesordnungspunkte habe es aber gereicht.

Anzeige

Mehr Beisitzer im Vorstand der FDP

Der Vorstand hat sich um zwei Beisitzer verstärkt. Zudem ist die Mitgliederzahl von 15 auf 22 gestiegen – laut Hofmann die perfekte Voraussetzung, um in den kommenden Jahren gemeinsam sowohl bei der Kommunalwahl als auch bei der Bundestagswahl zu punkten. „Wir sind jetzt eine perfekte Mischung aus sehr erfahrenen Lokalpolitikern und jungen, dynamischen Leuten.“

Weitere HAZ+ Artikel

Der Wilkenburger selbst wurde im Amt bestätigt, sein Stellvertreter ist wieder Ulrich Petersen aus Arnum. Neu im Amt ist als Schatzmeister Frank Roitzheim aus Devese. Weiterhin sitzen Steven Maass (Öffentlichkeitsarbeit), Tanja Lubinski (Mitgliederbetreuung und Internes), Christiane Schömburg (Bauen und Gleichstellung) und Ruben Haack (Wirtschaft und Verkehr) als Beisitzer im Vorstand.

FDP möchte wieder in den Rat der Stadt

„Eigentlich war unser Vorhaben im laufenden Jahr, gezielt Präsenz zu zeigen und mit Menschen in Kontakt zu treten“, sagte Hofmann. Das sei natürlich coronabedingt „völlig in die Hose gegangen“. Doch um das kommende Wahljahr erfolgreich zu meistern, stehe der Plan wieder. Denn nur so lasse sich das größte Ziel erreichen: die Rückkehr in den Rat der Stadt bei der nächsten Kommunalwahl.

Inhaltlich wolle der Ortsverband besonders an den Plänen für die Straßenbahnverlängerung bis Arnum weiterarbeiten. Auch beim Hochwasserschutz hätten die Liberalen von Anfang an eine klare – ablehnende – Haltung zum Deichbau vertreten. „Die hat sich am Ende durchgesetzt“, sagte Hofmann.

Von Janna Silinger