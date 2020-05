Hemmingen

Die FDP Hemmingen fordert, keinen Cent mehr für die Hochwasserplanung in Hemmingen auszugeben. Die Ratsmitglieder sollen sich „auf die aktuell wichtigeren Themen fokussieren“, macht Parteichef Markus Hofmann deutlich.

„Aufgrund der Corona-Krise sollten Kostentreiberprojekte bis auf Weiteres verschoben werden.“ Bund und Land werden das Geld dazu brauchen, die Corona-Krise zu bewältigen. Die FDP hat errechnet, dass die bisherige Hochwasserschutzplanung in Hemmingen eine Million Euro „verschlungen“ habe. „Auch angesichts des Klimawandels verlieren wasserbaurechtliche Projekte im Binnenland an Bedeutung, denn der damit verbundene Anstieg des Meeresspiegels wird in den kommenden Jahrzehnten Milliardenbeträge zur Verbesserung des Küstenschutzes erfordern.“

Hochwasserschutz und Deichbau in Hemmingen

Mögliche materielle Schäden durch Hochwasser in Hemmingen könnten individuell abgesichert werden. „Dazu bedarf es keines millionenschweren Deichbaus und den dazu noch unüberschaubaren Kosten für den Betrieb des Deiches.“

Nach der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt in Hemmingen läuft es beim Hochwasserschutz offenbar ohnehin auf einen erweiterten Katastrophenschutz hinaus. Damit wären die Pläne für einen Deichbau vom Tisch. Die Meinungen zwischen den vier Ratsfraktionen und selbst in den jeweiligen Fraktionen gehen aber auseinander. Die FDP ist nicht im Rat vertreten. Die teuerste Lösung kostet rund 20 Millionen Euro. Beim erweiterten Katastrophenschutz sollen zum Beispiel mobile Wände aufgestellt werden. Der Rat will sich am Donnerstag, 28. Mai, 19 Uhr, im KGS-Forum für eine Variante entscheiden.

Von Andreas Zimmer