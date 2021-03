Hemmingen

Der FDP-Ortsverband Hemmingen fordert ein Impf- und Schnelltestzentrum für die Stadt. Schnelltests auf das Coronavirus könnten möglicherweise in einer Zeltstation vor dem Rathaus oder im Bürgersaal von geschultem Personal angeboten werden, sagt der Parteivorsitzende Markus Hofmann. „Das würde den Hemmingern einen Mehrwert in dieser Situation bieten. Zudem treten wir in eine aktive Gestaltung ein und reagieren nicht nur.“

Hofmann weist darauf hin, dass auch in Arnum neben der Landwehrapotheke noch freie Räume zur Verfügung stehen. Dort könnte die Stadt einen eigenen Anlaufpunkt für ältere und mobilitätseingeschränkte Bürger anbieten.

Die FDP regt weiterhin an, die Station für Schnelltests in Kooperation mit Ärzten und Apothekern in ein lokales Impfzentrum auszubauen. Zudem schlägt die Partei vor, dass die Stadt eine Nachrückerliste für diejenigen erstellt, die sich impfen lassen wollen. So könne die Geschwindigkeit für die Vergabe von Impfterminen beschleunigt werden.

Lehrer und Erzieher werden diese Woche in Hemmingen geimpft

Bürgermeister Claus Schacht (SPD) kannte den Vorschlag der FDP noch nicht. Deshalb wollte er sich noch nicht konkret dazu äußern. Er gab jedoch zu bedenken, dass die Umsetzung des Vorschlags nur mit dem vorhandenen Personal im Rathaus wahrscheinlich schwierig wird. Zudem verwies der Bürgermeister darauf, dass zurzeit die Region Hannover für die Organisation der Impfungen zuständig sei. Allerdings sollen bald auch Arztpraxen Impfungen anbieten können, sagte Schacht. „Damit haben die Bürger dann auch hier vor Ort eine Anlaufstation.“

Von Tobias Lehmann