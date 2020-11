Hemmingen

Die FDP Hemmingen kritisiert, dass die Stadt in ihren größeren Kindergärten und Krippen weiterhin die Früh- und Spätbetreuung einschränkt. Die Regelung gilt seit Montag, 2. November, in Arnum, Hiddestorf und Hemmingen-Westerfeld. Allerdings verweist Bürgermeister Claus Schacht ( SPD) auf den krankheitsbedingten Personalmangel und auf den Schutz vor dem Coronavirus. In größeren Einrichtungen sollten die Gruppen in der Früh- und Spätbetreuung nicht gemischt werden.

FDP-Parteichef Markus Hofmann fordert nun, die Stadt sollte umgehend zu den früheren Öffnungszeiten zurückkehren. Berufstätige Eltern bräuchten in den Krippen und Kitas einen „verlässlichen Partner“. Ohne die Früh- und Spätdienste könnten viele ihrer Arbeit nicht in vollem Umfang nachgehen. Hofmann räumt ein, dass in der Pandemie Kontakte zu vermeiden seien. „Die bestehenden, verkürzten Betreuungszeiten zwingen Eltern jedoch dazu, ihre Kinder in die Obhut von Verwandten und Bekannten zu geben und somit zusätzliche Kontakte zu schaffen.“ Hofmann kritisiert weiter: „Die Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden, war absehbar und wäre planbar gewesen.“

Zu wenig Personal für Kinderbetreuung

Eltern können ihre Kinder seit dem 2. November erst um 7.30 Uhr bringen und nicht schon um 7 Uhr und müssen sie bis spätestens 15.30 statt 16.30 Uhr abholen. Um die bisherige Regelung beizubehalten, bräuchte die Stadt unterschiedliches Personal für den Früh- und den Spätdienst, so Schacht. Das gebe die derzeitige Zahl an verfügbaren Mitarbeitern, jedoch nicht her, sagt der Bürgermeister.

Die Stadt habe die Früh- und Spätbetreuung auch deshalb eingeschränkt, weil es erst in den Herbstferien im Hort in Hemmingen-Westerfeld einen Corona-Fall gab und 16 Kinder und sechs Mitarbeiter in Quarantäne mussten. Der Hort musste mangels Personal geschlossen werden.

Von Andreas Zimmer