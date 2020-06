Hemmingen

Die FDP Hemmingen bezeichnet das Übertragen von Ratssitzungen live im Internet als „sinnvolle Investition in die Zukunft“. Steven Maaß, nach eigenen Angaben der Digitalisierungsbeauftragte der Liberalen, sagt: „Wer heute nicht in Streaming und Audio-/Videokonferenzlösungen investiert, hat bei der nächsten Corona-Welle schon verloren.“

Ein aktuelles Streamen von Ratssitzungen lehnt die Stadtverwaltung zurzeit ab. Erst müssten alle Ratsmitglieder zustimmen, erläuterte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff in der jüngsten Ratssitzung. Diesen Aspekt des Datenschutzes bewertet die FDP, die zurzeit nicht im Rat vertreten ist, als vorgeschoben: „Er darf nicht gegen die Transparenz der Ratsarbeit gewinnen.“ Private und vertrauliche Tagesordnungspunkte könnten schließlich auch weiterhin ohne Zuschauer besprochen werden.

FDP lädt zu digitaler Demo-Ratssitzung ein

„Kein Bürger erwartet eine Liveübertragung in der Qualität einer Bundestagssitzung, aber ein bisschen mehr Öffnung für die notwendige Teilhabe der Bürger in der Stadt Hemmingen ist mehr als überfällig“, sagt Maaß. Die FDP fordert eine Testphase von mindestens einem Jahr mit gängigen Konferenzsystemen. „Die geringen Kosten für die notwendige Ausstattung wie Raummikrofon, Kamera, Notebook und Konferenzlösung sind gut investiertes Geld in die Arbeit des Rates der Stadt.“ Parteichef Markus Hofmann sagt, wenn das Übertragen der Ratssitzungen gut laufe, könnten auch Sitzungen der Fachausschüsse gestreamt werden.

Die FDP möchte Interessierten am Mittwoch, 24. Juni, ab 18 Uhr bei einer digitalen Demo-Sitzung erläutern, welche technischen Möglichkeiten es heutzutage gibt. Sie wird auf der Seite https://global.gotomeeting.com/join/640071493 übertragen. Eine Teilnahme ist für jeden über Smartphone oder Laptop möglich, auch ohne Kamera und Mikrofon.

Von Andreas Zimmer