Hemmingen-Westerfeld

Ein bisher unbekannter Fahrer hat an der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld in Höhe der Hausnummer 16 einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits in der Nacht zu Sonnabend, 7. März.

Der flüchtige Fahrer hat einen ordnungsgemäß geparkten weißen Seat an der hinteren Stoßstange angefahren. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro.

Zeugen des Unfalls melden sich in der Polizeistation Hemmingen unter (0 51 01) 85 43 30 oder dem für Hemmingen zuständigen Kommissariat in Ronnenberg unter (0 51 09) 51 70.

