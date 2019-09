Hemmingen

In Hemmingen beginnt am Montag, 23. September, die erste Faire Woche. Es gibt sie bereits deutschlandweit. „Nach einer Anregung durch Superintendent Detlef Brandes soll nun auch in der Kirchenregion Hemmingen auf das Thema Fairer Handel aufmerksam gemacht werden“, erläutert Richard Gnügge, Pastor der Nikolaikirchengemeinde Hiddestorf/Ohlendorf.

In diesen beiden Stadtteilen sind die zentralen Veranstaltungen für die Kirchenregion vorgesehen. Der Eintritt ist frei. Alle Veranstaltungen sind, sofern nicht anders angegeben, im Gemeindehaus an der Ostertorstraße 19 in Hiddestorf. Für einige Angebote sind Anmeldungen notwendig.

Montag, 23. September, 19.30 Uhr:Was macht überhaupt fairen Handel aus? In einem Vortrag und Gespräch wollen sich die Teilnehmer dem Thema nähern. Zu Gast sind Rebecca Neumann vom kirchlichen Entwicklungsdienst und Silvia Hesse von Fairtrade Deutschland.

Dienstag, 24. September, 9 Uhr: „Woher kommt eigentlich unser Kaffee?“ lautet das Thema beim großen Frauenfrühstück. Es spricht Rebecca Neumann vom kirchlichen Entwicklungsdienst. Außerdem wird der Hemminger Friedrich Wolter die Arbeit seiner gleichnamigen und gemeinnützigen Stiftung vorstellen. Anmeldungen fürs Frühstück sind im Pfarrbüro möglich, Telefon (05101) 13360 (Anrufbeantworter).

Mittwoch, 25. September, 14.30 und 17 Uhr: Die Konfirmanden sind beim Verein Heuhüpfer auf dem Kampfelder Hof an der Hauptstraße 31 in Hiddestorf zu Gast und beschäftigen sich mit Themen wie Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und fairem Handel.

Mittwoch, 25. September, 19.30 Uhr: Dem Dokumentarfilm „We feed the world“ schließt sich eine Diskussion an.

Donnerstag, 26. September, 10.30 Uhr: Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist für die Betriebsführung bei der Firma Gemüsekiste an der Hauptstraße 72 in Hiddestorf eine Anmeldung unter Telefon (05101) 13360 notwendig.

Donnerstag, 26. September, 16 Uhr: Mehrere Generationen stehen in der Küche des Vereins Heuhüpfer auf dem Kampfelder Hof in Hiddestorf und kochen. Der Platz ist jedoch begrenzt, deshalb müssen sich Interessierte unter der Rufnummer (05101) 13360 anmelden.

Sonnabend, 28. September, 15 Uhr: Kinder von fünf bis elf Jahren sind zum Kinderbibeltag eingeladen. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg soll zu den Fragen führen: „Ist das fair? Was ist eigentlich gerecht?“.

Sonntag, 29. September, 10 Uhr: Der Erntedankgottesdienst auf dem Hof der Familie Reineke, Heifeld 4 in Ohlendorf, bildet den Abschluss der Fairen Woche. Es wirken auch der Gesangverein Concordia und der Feuerwehrmusikzug Hiddestorf/Ohlendorf mit.

Nähere Informationen zum deutschlandweiten Programm gibt es im Internet auf www.faire-woche.de. Die Faire Woche wird von den Vereinen Forum Fairer Handel, TransFair und Weltladen-Dachverband veranstaltet.

Von Andreas Zimmer