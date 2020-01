Harkenbleck

Am Sonnabend vor Rosenmontag, 22. Februar, wird es in Harkenbleck närrisch. Ab nachmittags lädt der Sportverein zur traditionellen Faschingsparty in die Mehrzweckhalle ein. Von 15 bis 17 Uhr können sich zunächst die Mini-Narren beim Kinderfasching amüsieren.

Dabei bietet der Sportverein für die kleinen Clowns, Elfen, Cowboys und Indianer ein buntes Animationsprogramm mit Kinderdisco, Polonaise, Tanz und lustigen Spielen an. Zur Stärkung gibt es für die jungen Karnevalisten und ihr Begleitpersonal unter anderem Kuchen.

Fasching für Kinder in Harkenbleck

Den Kinderfasching bietet der Sportverein bereits seit rund 40 Jahren zur Karnevalszeit an. Er ist jedes Jahr eine große Gaudi und zieht regelmäßig eine Vielzahl an Besuchern an. Im vergangenen Jahr sind rund 200 Gäste zu der Veranstaltung gekommen.

Wenn die Kinder dann abends müde in ihren Betten liegen, können ihre Eltern loslegen. Um 20 Uhr beginnt ebenfalls in der Mehrzweckhalle die Faschingsparty für Besucher ab 16 Jahren.

Abends Karnevalsfeier für die Erwachsenen

Für Partystimmung sorgt DJ Björn, der alles auflegt, wonach es sich gut tanzen lässt. Für den Hunger gibt es einen Imbiss, und an einer Cocktailbar werden Getränke ausgeschenkt. Im vergangenen Jahr sind zu der Faschingssause ebenfalls rund 200 Gäste gekommen.

Wer am 22. Februar mitfeiern will, kann am Sonnabend, 8. Februar, von 11 bis 12 Uhr sowie am Freitag, 21. Februar, ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Karten für die Veranstaltung kaufen. Eine Karte kostet 8 Euro. Pro Person können maximal sechs Karten gekauft werden. Restkarten sind, falls vorhanden, beim Kinderfasching oder an der Abendkasse erhältlich. Für den Kinderfasching ist der Eintritt kostenlos.

Von Stephanie Zerm