Hemmingen-Westerfeld

Von dem Neubau mit 25 Eigentumswohnungen an der Sundernstraße ist gerade einmal das Untergeschoss zu sehen. Dennoch sind laut der Immobiliengruppe Meravis, die die beiden fünfgeschossigen Gebäudeteile errichtet, schon zwei Drittel der Wohnungen verkauft. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2021 geplant.

Auf dem ehemaligen Post-Gelände entstehen derzeit Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen. Diese haben eine Flächen von 60 bis 135 Quadratmetern. Alle Eigentumswohnungen verfügen entweder über eine Terrasse, einen Balkon oder eine Loggia. In der obersten Etage sind die Wohnungen mit Dachterrassen ausgestattet.

Zwei Drittel der Wohnungen an der Sundernstraße sind schon verkauft. Quelle: Stephanie Zerm

Die Gebäude sollen laut Jörg Schreiber von Meravis mit einer Vollklinkerfassade versehen sein, das oberste Stockwerk soll als Staffelgeschoss errichtet werden. Insgesamt sind 26 Fahrzeugstellplätze geplant, die sich auf eine Tiefgarage, eine Carportanlage und Außenparkplätze verteilen.

Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum steigt

Alle 25 Wohnungen sollen barrierefrei zu erreichen sein. Aufzü̈ge bringen die künftigen Bewohner von der Tiefgarage bis ins Dachgeschoss, sodass sie keine Stufen überwinden müssen.

„Die Barrierefreiheit war uns besonders wichtig“, sagt Axel Schedler, Fachbereichsleiter bei der Stadt Hemmingen. Denn die Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum nehme kontinuierlich zu. Daher dringe die Stadt bei allen Neubauprojekten darauf, dass möglichst alle Wohnungen barrierefrei errichtet werden. Gesetzlich verankert sei lediglich, dass bei Neubauten ein Geschoss ohne Hürden zu erreichen ist. „Von daher hat Meravis mehr getan, als notwendig gewesen wäre“, sagt Schedler.

Zusätzlich werden drei der 25 Wohnungen rollstuhlgerecht ausgestattet. Dies ist laut Schedler in der Niedersächsischen Bauordnung so festgelegt. „Demnach muss bei Neubauten mit mehr als vier Wohnungen jede achte Wohnung rollstuhlgerecht sein und unter anderem über breitere Türen verfügen.“

Zwei-Zimmer-Wohnung für 270.000 Euro

Wegen der Barrierefreiheit und Rollstuhlgerechtigkeit sind die Wohnungen anscheinend gerade bei Senioren begehrt. Dabei sind die Eigentumswohnungen nicht gerade ein Schnäppchen. Die günstigste Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 61 Quadratmetern kostet 270.000 Euro, die teuerste Vier-Zimmer-Wohnung mit 135 Quadratmeter Fläche 681.000 Euro. Das entspricht Quadratmeterpreisen zwischen 4426 und 5044 Euro.

Dass sich die Wohnungen besser verkaufen als ähnliche Bauprojekte von Meravis, kann die Immobiliengruppe aber nicht bestätigen. „Da jedes Projekt seine eigenen Rahmenbedingungen hat, sind Vergleiche schwierig“, sagt Mitarbeiterin Sina Rudolph: „Mit der Verkaufsgeschwindigkeit für das Projekt ,Am Sundern’ sind wir aber zufrieden.“ Die Fertigstellung der 25 Eigentumswohnungen ist für das Frühjahr 2021 geplant.

Meravis plant weitere Neubauten an der Göttinger Straße

Zusätzlich zu dem Bauprojekt an der Sundernstraße plant Meravis auch an der Göttinger Straße ein Mehrfamilienhaus sowie zwei Gebäuderiegel mit Reihenhäusern. Für die Neubauten sollen die drei Ein- und Zweifamilienhäuser an der Göttinger Straße 88a, 90 und 92 abgerissen werden. In einem etwa 28 Meter langen zweigeschossigen Mehrfamilienhaus entlang der B3 will die Immobiliengruppe bis zu acht Wohnungen errichten. Dahinter sollen mit Ausrichtung zum Landschaftsschutzgebiet zwei ähnlich lange Gebäudegruppen als Reihenhäuser mit zwei Etagen entstehen.

Entschieden ist allerdings noch nichts. Meravis hat für das Vorhaben eine Bauvoranfrage gestellt. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat das Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung im Juni einstimmig befürwortet.

Von Stephanie Zerm