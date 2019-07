Hemmingen

Bei mehreren Aktionen im Ferienpassprogramm der Stadt Hemmingen gibt es noch frei Plätze. Die Jugendpflege lädt Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren zu einer Fahrt in den Bunker in Hannover-Ricklingen ein, der Ende des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde. Die Teilnehmer erhalten am Dienstag, 23. Juli, von 11.30 bis 14.30 Uhr eine exklusive Führung. Treffpunkt ist an der großen Treppe zum Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld. Die Kinder sollten ein verkehrssicheres Fahrrad, einen Helm und Verpflegung mitbringen. Die Teilnahme kostet 3 Euro.

Kurse für American Cheerleading

Weiterhin lädt die Jugendpflege zu gleich zwei Kursen im American Cheerleading ein. Die Kurse sind zweitägig und jeweils am Dienstag, 23. Juli, und Donnerstag, 25. Juli, im Jugend-Kultur-Haus in Hemmingen-Westerfeld. Der Kurs für Mädchen und Jungen ab acht Jahren dauert jeweils von 9 bis 11 Uhr und der zweite Kurs für Mädchen und Jungen ab zehn Jahren von 11.30 bis 14 Uhr. Die Teilnahme kostet jeweils 5 Euro.

Besuch im Energiemuseum Hannover

Kinder von neun bis zwölf Jahren können am Mittwoch, 24. Juli, an einer Fahrt zum Museum für Energiegeschichte in Hannover teilnehmen. Dafür sollten sie Zeit von 9 bis 15.30 Uhr einplanen. Treffpunkt ist am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld. Die Teilnahme kostet 3 Euro.

Anmeldungen sind telefonisch unter (0511) 4 10 31 80 und per E-Mail an ferienpass@jugendpflegehemmingen.de möglich. Das Ferienpassbüro im Rathaus ist montags von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Tobias Lehmann