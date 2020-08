Arnum

Die Ausrüstung bei einer Nachtwanderung ist wichtig – auch wenn sie wie am Montagabend bei noch leichter Dämmerung begann. Reinhard Schütze, Vorsitzender des Fördervereins Mausoleum Graf Carl von Alten, verteilte Armbänder und Leuchtstäbe in Neonfarben an die Teilnehmer der Jugendpflege-Ferienpassaktion. Bei leichtem Nieselregen ging es dann in den Sundern. Das Ziel der zehn Kinder war das Denkmal des Von-Alten-Mausoleums.

Ferienpassaktionen sind zu 90 Prozent ausgebucht

Zum zweiten Mal nach 2018 hatte die Jugendpflege der Stadt Hemmingen diese Aktion angeboten. Und sie kam gut an – wie auch alle anderen diesjährigen Ferienpassveranstaltungen, berichtet Daniel Kohsmann von der Jugendpflege während der Tour. „Die Nachfrage war sehr gut. Wir sind zu 90 Prozent ausgebucht.“ Das sei trotz der Hitzewelle seit Anfang August eine gute Zahl.

In der Mausoleum-Ruine angekommen, faltete Schütze seinen Campinghocker auseinander und baute einen kleinen Lampenschirm samt Regenschirm auf. Die Kinder und Kohsmann machten es sich mit Sitzunterlagen auf den Kieselsteinen gemütlich.

Ruheloser Graf, ruhelose Kinder

„Der ruhelose Graf“ lautete der Titel des Buches, aus dem Schütze zwei Geschichten vorlas. Es ist in Kooperation mit der KSG Hemmingen entstanden und beinhaltet viele von KGS-Schülern selbst verfasste Erzählungen. Ruhelos, das traf aber auch auf die Kinder der Ferienpassaktion zu. Viele hörten zwar gespannt zu, einige wurden aber zunehmend unruhig und begannen, sich mit Kieselsteinen zu bewerfen. Die zuvor ausgeteilten Leuchtutensilien eigneten sich prima zur Imitation eines Laserschwertkampfes.

Und die von Schütze gut gemeinte Idee, eine Schale mit Süßigkeiten in die Mitte zu stellen, verstanden einige Kinder auch als Gelegenheit, aufzustehen und nach draußen zum Mülleimer zu laufen. Trotz einiger Unruhe kam die Aktion gut an. „Ich habe schon viele Ferienpassaktionen mitgemacht in diesem Sommer. Diese Wanderung war total spannend“, sagte die zehnjährige Maja.

Interessant war auch die Information, welche Anstrengung der Förderverein in die Grundsanierung des nach dem Krieg verfallenen Mausoleums gesteckt hat. „Davon können eure Eltern ein Haus bauen“, sagte Schütze. Genau genommen waren es 130.000 Euro, die der Förderverein aber nicht allein aufgebracht hat. „Wir wurden mit Fördermitteln und von vielen Sponsoren unterstützt“, sagte der Vereinsvorsitzende, der die Sanierungsarbeiten am Mausoleum als abgeschlossen betrachtet. „Mehr dürfen wir auch nicht machen, sonst verlieren wir den Denkmalschutzstatus.“

Das ist das Mausoleum Ein Mausoleum ist eine oft monumentale Grabstätte für bedeutende Persönlichkeiten. Und dies war Carl August Graf von Alten zweifelsohne. Er war als General der Allianz von England und Preußen an der Beendigung von Napoleons Europa-Herrschaft beteiligt. Von Alten starb 1840, in den zwei Jahren danach wurde das Mausoleum errichtet. Es befindet sich im Sundern, Luftlinie nur wenige Hundert Meter von der Göttinger Straße in Arnum entfernt. Das Mausoleum überstand zwei Weltkriege. Von 1947 bis in die Siebzigerjahre hinein wurde es jedoch zum Ziel für Diebe und für Vandalismus. Mittlerweile liegt der Graf in Hannover im Neustädter Dom begraben. Dort, wo ein berühmter Hannoveraner ebenfalls seine letzte Ruhe fand: Gottfried Wilhelm Leibniz.

Von Stephan Hartung