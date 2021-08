Harkenbleck

Eigentlich leben Alpakas in Südamerika. Aber in Hemmingen reicht eine Radtour, um zu den Tieren zu kommen. Zwölf Kinder von neun bis zwölf Jahren machten sich jetzt auf Einladung der Stadtjugendpflege von den Kinder- und Jugendräumen in Arnum auf den Weg nach Harkenbleck.

Seit 2017 betreiben Heiko Schottmann und seine Freundin Nadine Kluge den Alpakahof Calenberger Land. Zurzeit leben dort 16 dieser friedfertigen, ursprünglich in den Anden beheimateten sogenannten Neuweltkamele. Seit 1996 gelten die weltweit mit mehr als vier Millionen Tieren nur in Zucht und nicht in freier Wildbahn lebenden Pflanzenfresser in Deutschland als landwirtschaftliche Nutztiere.

Ferienpasskinder streicheln Alpakas auf Hof in Harkenbleck

Damit sind sie rechtlich Pferden und Schafen gleichgesetzt und dürfen auch von Privatpersonen ohne weitere Genehmigung artgerecht gehalten werden. Ein entsprechender Fernsehbericht und ein fachliches Einsteigertagesseminar brachte die beiden Harkenblecker dazu, sich selbst eine Herde der Lama-Verwandten für ihre Grünflächen anzuschaffen.

Die Kinder haben viel Spaß bei ihrem Ausflug zur Alpakaherde. Quelle: Torsten Lippelt

Dass die bis zu 80 Kilogramm schweren Tiere vor allem wegen ihrer feinen und mehrfarbigen Wolle geschätzt werden – Alpakahaare sind etwa zehnmal feiner als menschliche Haare –, zeigte sich auch schnell bei den Ferienpasskindern. „Schön weich das Fell“, sagte Jonas (12) aus Arnum.

Viele Fragen an Züchter Heiko Schottmann

Walburga Gerwing, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung, erläuterte: „Wir können die Tiere beobachten, viel über sie erfahren, sie füttern und streicheln – natürlich alles unter Aufsicht und nur, wenn sie es zulassen.“ „Bei der ersten Ferienpassaktion im vergangenen Jahr hat es etwas gedauert, bis die Tiere näheren Kontakt der Kinder zuließen.“ Doch dieses Mal standen die kleinen und großen Alpakas schnell entspannt im Mittelpunkt des Kinderinteresses.

Die Alpakas lassen sich gern von den Kindern streicheln. Quelle: Torsten Lippelt

Angetan hatten es den Jungen und Mädchen, die vor allem aus Arnum kamen, dabei besonders die vier Jungtiere Ella, Ernst-August, Fine und die erst vor vier Wochen geborene Frida. Beigetragen zur Zutraulichkeit hatten zweifelsohne die von den Kindern verfütterten Mineralfutterpellets. „Damit ergänzen wir, was im Gras und Heu hier sonst für die Tiere fehlt“, erklärte Schottmann. Bei Schafen und Ziegen gebe es dafür vergleichbar Lecksteine. Die Arnumerin Hanna (11) sagte erfreut: „Das finde ich gut, dass die so zutraulich sind. Das macht viel Spaß, und man lernt auch etwas über die Tiere.“

Nur Warteliste für Ausflug in den Sommerferien am 27. August

Die Kinder hatten viele Fragen an den Alpakazüchter, darunter hinsichtlich des Alters der Tiere, ihrer Herkunft, und in wie vielen Farben es sie gibt. Die Antworten: Alpakas werden bis zu 25 Jahre alt, sie wurden alle in Deutschland geboren, und es gibt sie in 22 Naturfarben und mehr als 60 Schattierungen. Alle 16 Tiere haben Namen. Den Kindern blieb genug Zeit, gemeinsam auf der Wiese zu picknicken, bevor es per Rad dann wieder zurück nach Arnum ging.

Die Jungtiere erhalten besondere Aufmerksamkeit. Quelle: Torsten Lippelt

Stadtjugendpfleger Daniel Kohsmann stellte fest: „Die Kinder sind glücklich und beseelt. Man merkt, dass es ihnen gefehlt hat, zusammen etwas zu unternehmen.“ Am 27. August gibt es einen zweiten Ausflug zu den Alpakas. Dafür gibt es derzeit aber nur Plätze auf der Warteliste.

Von Torsten Lippelt