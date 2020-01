Hemmingen

„Kinder gestalten Zukunft“: Das ist das Thema des Festes der Stadt Hemmingen anlässlich des Weltkindertages 2020. Das Motto gab die Stadtverwaltung jetzt bekannt.

Alles drehe sich um das Thema Nachhaltigkeit, erläuterte Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing. Einwohner und Gäste feiern am Sonnabend, 19. September, von 14 bis 18 Uhr im Muruwana-Goslina-Park in Arnum.

Weltkindertag 2020 in Arnum

Nachhaltig soll auch die Ausgabe von Speisen und Getränken sein. Schon seit einigen Wochen prüfe die Verwaltung, wie die Stadt bei ihren größeren Veranstaltungen ohne Einweggeschirr auskommen kann. Das soll Gerwing zufolge in ein Konzept münden, das die Verwaltung dieses Jahr vorstellen will und das spätestens zum Fest anlässlich des Weltkindertages in Arnum umgesetzt wird.

Das Fest in Hemmingens größtem Stadtteil erfreut sich seit rund 20 Jahren großer Beliebtheit. Auch 2019 waren wieder Hunderte Besucher gekommen. Ob Feuerwehr, Polizei oder Parteien: Diese und andere wirken mit, um den Kindern ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt zu bieten.

Kindertag wird weltweit gefeiert

2019 gab es mehr als 30 Angebote in der Spaßarena unter freiem Himmel. Das Motto lautete „Kinder brauchen Freiräume“. Immer wieder lassen sich die Organisatoren Neues einfallen. 2019 waren es beispielsweise Zorb-Bälle. Das sind große, aufblasbare Bälle, in die man hineinschlüpfen und über die Wiese laufen kann.

Der Weltkindertag wird weltweit nicht an einem einheitlichen Termin gefeiert. In Deutschland ist es traditionell der 20. September. Die Stadt Hemmingen lädt stets auf einen Sonnabend ein, weil sich dieser laut Verwaltung als bester Tag für die Aktion erwiesen hat.

