Das städtische Programm in Arnum anlässlich des Weltkindertages entfällt in diesem Jahr ersatzlos. Der Tag wurde in Deutschland am 20. September begangen. Normalerweise verwandelt sich der Muruwana-Goslina-Park in Arnum traditionell an einem Sonnabend im September in eine bunte Spiellandschaft.

„Der Weltkindertag lebt von Aktionen und gemeinsam erlebtem Spiel und Spaß“, erläuterte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff auf Anfrage. Diese Aktionen seien wegen Corona, auch im Hinblick auf die steigende Zahl der Infizierten, nicht möglich – und würden auch in diesem Jahr nicht mehr nachgeholt, teilte Steinhoff jetzt mit.

„Kinder gestalten Zukunft“ sollte das Thema des Festes der Stadt Hemmingen lauten. Alles sollte sich um das Thema Nachhaltigkeit drehen. Geplant war das Fest für Sonnabend, 19. September.

Weltkindertag : Fest in Arnum gibt es seit rund 20 Jahren

Das Fest erfreut sich seit rund 20 Jahren großer Beliebtheit. Auch 2019 waren wieder Hunderte Besucher gekommen. Feuerwehr, Polizei, Parteien und viele andere wirken mit, um den Kindern ein Spaßprogramm bei freiem Eintritt zu bieten. 2019 gab es mehr als 30 Angebote. Das Motto lautete „Kinder brauchen Freiräume“.

