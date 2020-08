Hemmingen

Die genauen Umstände des Feuers am Wochenende an der B3-Ortsumgehung Hemmingen sind weiter unklar. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag auf Anfrage. Auch die Schadenshöhe stehe noch nicht fest, sagte eine Sprecherin.

Ein Unbekannter oder mehrere Täter haben mehrere Kartons mit Holzpfeilern in Brand gesetzt, die benötigt werden, um Böschungen zu befestigen. Die Feuerwehr wurde am Sonnabend gegen 21.20 Uhr zum Platz unter der Brücke der K 221 mit den Kreiseln in Devese gerufen. Die Kartons lagen auf einem gepflasterten Bereich zwischen der Fahrbahn und einem Brückenpfeiler. Das Motiv ist laut Polizei unklar. Sie geht von Brandstiftung aus. Wer Hinweise geben kann, den bittet die Polizei weiterhin sich im Kommissariat in Ronnenberg zu melden. Es ist auch für Hemmingen zuständig und unter Telefon (05109) 5170 zu erreichen.

Feuerwehr löscht Brand auf B 3-Ortsumgehung

Der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert erläuterte: „Die Ortsfeuerwehr Devese konnte den Brand schnell mit 20 Litern eines Wasser-Schaum-Gemisches löschen, so dass die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld die Anfahrt abbrechen konnte.“ Der Einsatz mit elf Mitgliedern und zwei Fahrzeugen dauerte eine Stunde.

Ulrich Schmidt-Kania, Mitarbeiter im Geschäftsbereich Hannover der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, hat nach eigenen Angaben erst am Montagmorgen von dem Feuer erfahren. Es handele sich um Material einer Baufirma, sagte er. Die Arbeiten an der Ortsumgehung könnten nach dem derzeitigen Stand wie geplant fortgesetzt werden, da die meisten der Holzpfeiler schon eingesetzt worden seien und es sich bei dem Material, das gebrannt hatte, um einen Restbestand handelte.

Lagerfeuer und Graffiti auf B 3-Umgehungsstraße

Es ist das zweite Feuer während des Baus der Ortsumgehung. Der offizielle Spatenstich war im Dezember 2014. Ende Mai in der Nacht zu Pfingstsonntag dieses Jahres hatten Unbekannte auf einem bereits fertigen Abschnitt der Umgehungsstraße in Höhe der Anschlussstelle Devese ein Lagerfeuer mit einer Europalette entzündet. Die Stelle musste ausgebessert werden, erläuterte Schmidt-Kania. „Es entstanden Nähte, durch die die neue Straße gleich reparaturanfälliger ist.“ Die Landesbehörde hatte damals wegen Sachbeschädigung Anzeige erstattet.

Das Lagerfeuer gehört laut Schmidt-Kania zu etlichen Vorfällen auf der Umgehungsstraße. Auf einer Brücke zwischen Devese und Ricklingen haben Unbekannte jetzt einzelne Gitterstäbe des Geländers herausgerissen. „Wir mussten deswegen die gerade erst für Fußgänger und Radfahrer freigegebene Brücke wieder absichern.“ Seitdem einzelne Brücken fertig sind, campieren dort vor allem abends und an Wochenenden Unbekannte, die ihre Einweggrills und weiteren Müll liegen lassen. Einige Brückenteile und Schutzplanken seien mit Farbschmierereien verunstaltet worden.

Ortsumgehung soll ab Oktober oder November frei sein

Die Polizei fährt häufiger Streife. Von einem Sicherheitsdienst sah die Behörde bisher ab, weil nach ihren Angaben die Überwachung auf einer sieben Kilometer langen Baustelle schwierig sei. Auf der B-3-Ortsumgehung tummeln sich viele Menschen, denn sie ist zu einem beliebten Ziel von Spaziergängern, Radfahrern und Skatern geworden. Das wird bald vorbei sein: Der Verkehr auf der Trasse soll ab Ende Oktober oder Anfang November rollen.

Die Ortsumgehung beginnt südlich des Landwehrkreisels in Hannover und mündet bei Pattensen in die bestehende B 3. Die Kosten für das Bauvorhaben beziffert die Landesbehörde auf rund 70 Millionen Euro.

Von Andreas Zimmer