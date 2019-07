Hannover

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Brand im Hemminger Ortsteil Devese ausgerückt. Gegen 18. 15 Uhr hatten Zeugen die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie aus dem Flachdachbau an der Marie-Curie-Straße Rauch aufsteigen gesehen hatten. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich keine Personen mehr in dem Gebäude auf. Es gab keine Verletzten.

Die Helfer der fünf Ortsfeuerwehren gingen unter Atemschutz in das Büro, um gegen die Flammen vorzugehen. Zudem setzten sie eine Drehleiter ein. Nach bisherigem Stand war der Brand durch ein elektrisches Gerät in dem Büro hervorgerufen worden. Die genauen Umstände sollen die Brandermittler der Polizei in den kommenden Tagen klären.

Von tm