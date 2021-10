Hemmingen-Westerfeld

Großeinsatz an der Flüchtlingsunterkunft an der Heinrich-Hertz-Straße: Eine Brandmeldeanlage hatte am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr Alarm ausgelöst. 67 Einsatzkräfte aus den sechs Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld, Arnum, Devese, Harkenbleck, Hiddestorf/Ohlendorf und Wilkenburg rückten mit 13 Fahrzeugen an.

Die Feuerwehrleute erkundeten den Bereich rund um den Melder, konnten jedoch keine Ursache finden. Sie stellten die Brandmeldeanlage zurück und beendeten den Einsatz nach 20 Minuten.

Von Tobias Lehmann