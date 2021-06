Hemmingen-Westerfeld

Das erleben Hemminger Feuerwehrleute nicht oft: Bei Applaus beenden sie ihren Einsatz – so geschehen am Donnerstag im Caritas-Kindergarten an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld.

Ein Rauchmelder im Flur hatte ausgelöst, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Als die Ehrenamtlichen eintrafen, hatten alle Kinder und Betreuer das Gebäude verlassen. „Ein Trupp ging zur Erkundung vor, konnte jedoch weder Rauch noch Feuer feststellen.“ Die Ursache für den Alarm sei unklar. Die Feuerwehr habe die Brandmeldeanlage zurückgestellt, die Jungen und Mädchen sowie das Personal konnten zurück in den Kindergarten.

Vier Ortsfeuerwehren bei Einsatz in Caritas-Kindergarten

An dem etwa 30-minütigen Einsatz gegen 8 Uhr waren die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld, Arnum, Devese und Wilkenburg beteiligt. Auch die Polizei war herbeigeeilt.

Einige Eltern hatten gerade ihre Kinder gebracht. „Die Eltern und Kinder bedankten sich bei der Feuerwehr für die gute Nachricht und ihren Einsatz mit Klatschen und viele Kinder sagten Tschüss, als die Ehrenamtlichen zusammenpackten und wieder fuhren“, erläuterte Fieguth. „Mit einem Lächeln im Gesicht endete der Einsatz für die 39 Kräfte in neun Fahrzeugen.“

Den letzten Feuerwehreinsatz in der Kita hatte es im Oktober 2020 gegeben. Eine Erzieherin hatte aus einer Lüftung Rauch austreten sehen und Alarm geschlagen. Kinder waren zu dem Zeitpunkt an einem Donnerstag gegen 7 Uhr noch nicht in dem Gebäude gewesen.

Von Andreas Zimmer