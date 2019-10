Hemmingen-Westerfeld

Im Altenpflegeheim Haus Rosenpark an der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld hat am Freitag gegen 11 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst. Grund dafür sei Wasserdampf gewesen, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit.

Feueralarm im Heim Haus Rosenpark

„Aufgrund der schnellen Rückmeldung aus dem Heim alarmierte die Leitstelle in Absprache mit dem Stadtbrandmeister die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld zur Kontrolle.“ Normalerweise werden bei solchen Gebäuden alle sechs Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet alarmiert. Fieguth zufolge stellte die Ortsfeuerwehr die Brandmeldeanlage zurück. Sie war mit acht Mitgliedern und zwei Fahrzeugen etwa 30 Minuten lang im Einsatz.

Von Andreas Zimmer