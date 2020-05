Arnum

In der Seniorenresidenz in Arnum hat am Dienstag gegen 11 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Ursache ließ sich laut Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth schnell finden: Rauch von einem angebrannten Körnerkissen in einer Mikrowelle war an den Melder gezogen.

Feuerwehreinsatz in Seniorenheim

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Bei Alarm in Gebäuden wie dem Seniorenheim am Bürgermeister-von-dem-Hagen-Platz werden Fieguth zufolge grundsätzlich alle sechs Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten sich aber auf die Kontrolle und Belüftung beschränken und nach 30 Minuten abrücken.

Von Andreas Zimmer