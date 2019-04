Hemmingen-Westerfeld

Wegen eines Feueralarms in der KGS in Hemmingen-Westerfeld ist am Montagnachmittag damit begonnen worden, das Gebäude zu evakuieren. Feuerwehrleute stellten aber fest, dass es keinen Brand gab. Ein Handfeuermelder wurde betätigt. Das teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Die Feuerwehr stellten die Anlage zurück.

Die Brandmeldeanlage in der Carl-Friedrich-Gauß-Schule an der Hohen Bünte hatte gegen 17.30 Uhr ausgelöst. Wie viele Menschen sich zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude aufhielten und die Räume verlassen mussten, ist bisher nicht bekannt.

Rund 90 Feuerwehrleute an der KGS im Einsatz

Fast 90 Mitglieder aller sechs Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet waren in insgesamt elf Fahrzeugen zur KGS geeilt. Dies sei bei größeren Objekten, in denen sich viele Menschen aufhalten, Standard, erläuterte Fieguth. Einige Feuerwehrleute, die auf der Anfahrt waren, konnten diese jedoch abbrechen und wieder in die Gerätehäuser zurückkehren. Der Einsatz dauerte etwa eine halbe Stunde. Auch die Polizei war vor Ort.

Evakuierung bereits im März

Erst im März musste die KGS wegen eines Feueralarms an einem Mittwoch gegen 13 Uhr evakuiert werden. Wartungsarbeiten am Dach hatten den Rauchwarnmelder ausgelöst. Etwa 1500 Schüler und Lehrer mussten die Räume verlassen und sich an unterschiedlichen Plätzen nahe der Schule versammeln. Laut Feuerwehr verlief alles reibungslos.

Von Andreas Zimmer