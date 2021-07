Devese

Die Freiwillige Feuerwehr Devese hat am Sonnabend ihre Jahresversammlung abgehalten - coronabedingt diesmal im Terrassen- und Gartenbereich ihres Feuerwehrgerätehauses. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Wahl des Ortsbrandmeisters. Das Ergebnis sollte keine Überraschung sein: Der als einzige Kandidat angetretene Ortsbrandmeister Friedrich Kollrodt wurde einstimmig im Amt bestätigt.

Ortsbrandmeister Friedrich Kollrodt (am Stehpult) begrüßt die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr sowie unter anderem Bürgermeister Claus-Dieter Schacht (3. von links) zur Jahreshauptversammlung im Hofbereich des Feuerwehrgerätehauses. Quelle: Torsten Lippelt

„Das Wahlergebnis ist ein Beleg für 18 Jahre gute Arbeit“, lobte Bürgermeister Claus Schacht (SPD) in seinem anschließenden Grußwort. Auch Stadtbrandmeister Marc Wehrmann gratulierte. Kollrodt selbst erneuerte eine Ankündigung: Der seit 2003 amtierende, inzwischen 61-jährige Ortsbrandmeister werde, wie angekündigt, sein Amt nicht bis zum Ende dieser Wahlperiode ausüben. Stattdessen will er in den nächsten zwei Jahren seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger einarbeiten.

Jugendfeuerwehr hofft auf neue Mitglieder

Beim anschließenden Blick auf die Zahlen stellte sich heraus, dass die Jugendfeuerwehr innerhalb eines Jahres zwei Mitglieder weniger zählt. Jugendwart Jan Hermanns zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass durch anstehende Übernahmen aus der Kinderfeuerwehr die Mitgliederzahl wieder ansteigen wird. Die Kinderfeuerwehr hat seit Ende 2020 ein Mitglied weniger.

Zu Oberfeuerwehrmännern befördert werden (von links) Markus Arendt, Rico Claußing und Lukas Michel. Björn Müller und Hendrik Jäger sind nun Oberlöschmeister. Quelle: Torsten Lippelt

Am Ende der Versammlung standen Beförderungen auf dem Programm: Zum Oberlöschmeister ernannt wurden sowohl Hendrik Jäger als auch der stellvertretende Ortsbrandmeister Björn Müller. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden Markus Arendt, Rico Claußing und Lukas Michel. Von der Jugendfeuerwehr zu den Aktiven übernommen wurden Anton Fösten, Henry Fösten, Hermann Fösten, Alexander Heise, Marie Prüssing und Paul Völksen.

Von Torsten Lippelt