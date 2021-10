Hemmingen-Westerfeld/Wilkenburg

Der Bau des neuen Gerätehauses für die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg wird voraussichtlich rund eine Million Euro teurer als erwartet. Das steht schon fest, bevor der offizielle Spatenstich für das Projekt erfolgt ist. Dieser soll am Mittwoch, 27. Oktober, sein. Das teilt die Erste Stadträtin Regina Steinhoff mit.

Die Kosten sollen von den bisher geplanten 9,6 Millionen Euro auf 10,7 Millionen Euro steigen. „Das werden wir als Stadtverwaltung zumindest dem neuen Rat für den Haushalt 2022 vorschlagen“, sagt Steinhoff. Grund für die Kostensteigerung seien die vollen Auftragsbücher der Bauunternehmen. Die Firmen, die noch Kapazitäten haben, könnten auch entsprechende Preise verlangen. Die erste Ausschreibung habe dann für die Stadt auch kein Ergebnis gebracht. „Es haben sich mehrere Firmen gemeldet, die aber von unseren Preisvorstellungen so weit entfernt waren, dass wir die Angebote nicht angenommen haben“, sagt Steinhoff.

Rohbau für Bau des Feuerwehrgerätehauses ist beauftragt

Es ist auch gesetzlich vorgeschrieben, dass Kommunen keine Angebote annehmen dürfen, wenn die Preisvorschläge der Auftragnehmer die Vorgaben zu weit überschreiten. „Sollte es dazu kommen, gibt es im zweiten Schritt jedoch die Möglichkeit der beschränkten Ausschreibung, die uns mehr Freiheiten lässt“, erläutert Steinhoff. Dies hat die Stadt genutzt, sodass im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss jetzt zumindest erst mal der Rohbau vergeben werden konnte. Die weiteren Auftragsvergaben sollen in die Hände des neuen Rats gelegt werden.

Steinhoff weist darauf hin, dass bei einem Projekt dieser Größe immer unvorhergesehene Situationen eintreten können, die kostensteigernde Planungsänderungen zur Folge haben. Der aktuelle Preisanstieg sei jedoch ausschließlich auf die derzeitige Lage am Baumarkt zurückzuführen. „Das Problem haben alle Kommunen. Doch dass die Kosten so enorm steigen, war dann doch nicht vorhersehbar“, sagt Steinhoff.

Gerätehaus soll Platz für zehn Feuerwehrfahrzeuge bieten

Nach der aktuellen Planung soll das neue Gerätehaus in der ersten Hälfte 2023 fertig werden. Die Stadt bekommt eine Förderung von 738.500 Euro von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bank). Die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg werden sich das Gebäude teilen. Der eingeschossige Massivbau wird an der Weetzener Landstraße auf der freien Fläche neben dem Lidl-Markt errichtet und soll Platz für zehn Feuerwehrfahrzeuge bieten.

Eventuelle Befürchtungen, dass das Projekt aufgrund der Kostensteigerung nicht umgesetzt wird, sollen unnötig sein. „Auch wenn der Bau jetzt erst beginnt, sind wir doch schon mitten im Projekt. Die Planungen laufen seit fünf Jahren, Studien wurden verfasst, Aufträge an einzelne Gewerke bereits vergeben“, sagt Steinhoff. Auch eine Verschiebung der Bauarbeiten – in der möglichen Hoffnung, dass das Projekt in einigen Jahren vielleicht günstiger umgesetzt werden kann – soll nicht möglich sein. „Wir haben einzelne Aufträge bereits für bestimmte Zeiträume vergeben. Darauf verlassen sich auch die Auftragnehmer“, sagt Steinhoff.

Von Tobias Lehmann