Harkenbleck

Die Feuerwehr Harkenbleck ist trotz der Corona-Pandemie gut aufgestellt. Das teilte Ortsbrandmeister Alexander Specht jetzt bei der Generalversammlung mit. Diese musste im Januar abgesagt werden und wurde nun in verkleinerter Form nachgeholt. Lediglich die Mitglieder der Einsatzabteilung, der stellvertretende Stadtbrandmeister Heiko Schottmann und die Vorsitzende des Feuerschutzausschusses, Anette Wnendt, nahmen an der Versammlung teil.

Mit 298 Mitgliedern ist in Harkenbleck, das etwa 1000 Einwohner verzeichnet, etwa jeder Dritte Mitglied in der Feuerwehr. Eine Zahl, die sich sehen lassen kann. In der Einsatzabteilung sind 44 Männer und Frauen aktiv. Die Jugendfeuerwehr hat 27 Mitglieder, die Kinderfeuerwehr 23. Die Altersabteilung ist mit 22 ehemaligen Einsatzkräften vertreten. Fördernde Mitglieder gibt es 182.

Wilke Osterkamp (von links), Tobias Liecke, Lennart Fieguth, Heiko Schottmann, Nadine Kluge, Alexander Specht und Robin Hiegeist sind befördert worden. Quelle: Lennart Fieguth

Neues Löschfahrzeug ist seit einem Jahr im Einsatz

In seinem Bericht ließ Specht das Jahr 2020 Revue passieren. Höhepunkt war aus seiner Sicht der Austausch des rund 29 Jahre alten Löschgruppenfahrzeugs LF 8 durch ein neues Mittleres Löschfahrzeug, kurz: MLF. Dieses nutzt die Harkenblecker Ortswehr seit Februar 2020.

Marcus Unger (Zweiter von links) wurde von Tobias Liecke (von links), Heiko Schottmann und Alexander Specht für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Quelle: Lennart Fieguth

Das für dieses Jahr im Mai geplante Zeltfest, das ebenfalls wegen Corona abgesagt werden musste, soll nun nächstes Jahr vom 8. bis 11. Juli nachgeholt werden.

Außerdem wurden bei der Versammlung Robin Hiegeist, Wilke Osterkamp und Max Bellgardt zu Oberfeuerwehrmännern befördert, Lennart Fieguth ist nun Oberlöschmeister und Nadine Kluge Hauptlöschmeisterin. Marcus Unger wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Aus der Jugendfeuerwehr wurden Sara Justies, Marten Unger und Cara Schlüter in die Einsatzabteilung übernommen. Als Quereinsteiger verstärken Christian Hartleben und Samantha Opfermann die Harkenblecker Wehr, ebenso wie Anette Wnendt, die im neuen Rat nicht mehr vertreten ist und als ehemalige Vorsitzende des Feuerschutzausschusses jetzt die Seiten wechselt.

Von Stephanie Zerm