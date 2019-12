Hemmingen-Westerfeld

Die gesamte Stadtfeuerwehr Hemmingen ist am frühen Mittwochmorgen zum Büntebad in Hemmingen-Westerfeld ausgerückt. Die Brandmeldeanlage hatte gegen 5 Uhr morgens Chlorgasalarm gemeldet und automatisch die Feuerwehr alarmiert. Aktuell läuft der Einsatz noch. Verletzt wurde niemand.

Die Hemminger Feuerwehr wurde vom Gefahrgutzug Laatzen und der Dekontaminationseinheit aus Pattensen unterstützt. Bei den ersten Messungen wurde tatsächlich Chlorgas in der Luft festgestellt. Daraufhin wurden die Gasflaschen zugedreht.

Chlor wird zur Desinfektion eingesetzt

Es wurden weitere Messungen durchgeführt. Falls in weiteren Bereichen Gas gemessen wird, werden diese Räume ebenfalls dekontaminiert. Warum Gas ausgetreten ist, ist derzeit unbekannt. Es könnte sich um einen technischen Defekt an der Desinfektionsanlage handeln.

Chlor wird in Schwimmbädern dem Wasser zur Desinfektion zugeführt, Chlorgas ist ätzend und giftig.

Mehr als 100 Feuerwehrleute vor Ort

Nach Auskunft von Hemmingens Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Figuth sind 25 Feuerwehrfahrzeuge und etwa 100 Feuerwehrleute vor Ort.

Der Bereich um das Bad wurde weiträumig abgesperrt. Der zuständige Fachbereichsleiter Sven Bertram von der Stadt Hemmingen war an der Einsatzstelle.

Bad bleibt Mittwoch geschlossen

Das Büntebad ist mittwochs normalerweise ab 7 Uhr geöffnet. Die Stadt teilte morgens mit, dass das Bad am Mittwoch geschlossen bleibt. Am Donnerstag kann der Badebetrieb voraussichtlich wieder aufgenommen werden.

Die Straßen Hohe Bünte und An der Eiche sind wegen der Untersuchungen im Büntebad gesperrt, so dass es zu Verkehrsbehinderungen in dem Bereich kommen kann. Der Schulbusverkehr ist nicht eingeschränkt.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Kim Gallop