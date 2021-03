Hemmingen

Das erste Corona-Jahr hat auch die Hemminger Feuerwehr vor besondere Herausforderungen gestellt. „Auf einmal stand das Feuerwehrleben für alle Ortsfeuerwehren fast komplett still“, heißt es in dem jetzt vorgelegten Jahresbericht. Übungsdienste, Versammlungen, Lehrgänge und alle weiteren Veranstaltungen mussten wegen der Kontaktbeschränkungen eingestellt werden.

Doch die Ortsfeuerwehren fanden Möglichkeiten, um in Kontakt bleiben. Sogar die Ausbildung konnten in Teilen online weitergeführt werden. Die Kinder- und Jugendfeuerwehren stellten für ihre Mitglieder Malaktionen und Rätselaufgaben zur Verfügung. Als die Zahlen der Erkrankungen im Sommer abnahmen, wurden der Truppmann-1-Lehrgang sowie kleinere Übungsdienste wieder aufgenommen. Die Teilnehmer mussten allerdings alle eine Maske tragen. Auch die Musikzüge fanden einen Weg, unter freiem Himmel und mit ausreichend Abstand wieder zu proben. „Dann kam der zweite Lockdown. Also wieder Stillstand“, teilt die Feuerwehr mit.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten 142 Mal ausrücken

Die Einsätze sollen unter den eingeschränkten Übungsdiensten aber nicht gelitten haben. Stadtbrandmeister Marc Wehrmann lobt alle Mitglieder für die „vorbildliche Einhaltung aller geltenden Corona-Regeln.“ Die Zahl der Einsätze ist von 135 im Jahr 2019 leicht auf 142 im vergangenen Jahr gestiegen, darunter waren Verkehrsunfälle, kleinere und mittlere Brände, Unwettereinsätze, Tierrettungen, Ölspuren, ausgelöste Brandmeldeanlagen und Logistikunterstützung für die Region Hannover. Für 2020 verzeichnete die Hemminger Stadtfeuerwehr insgesamt 87 technische Hilfeleistungen (76 im Jahr zuvor), 22 Brandeinsätze (37) und 33 sonstige Einsätze (22).

Die Zahl der Mitglieder in den aktiven Einsatzabteilungen der Feuerwehr ist nahezu konstant geblieben. Ende 2020 hatten die Einsatzabteilungen 284 Mitglieder, im Vorjahr waren es 289. Hinzu kommen 95 Mitglieder der Jugendfeuerwehr (im Vorjahr 91), 102 Mitglieder in den Kinderfeuerwehren (im Vorjahr 105) und 85 Mitglieder in den Musikzügen (im Vorjahr 106).

Feuerwehr nennt positive Höhepunkte des vergangenen Jahres

Zu den positiven Ereignissen im vergangenen Jahr zählt die Feuerwehr die Fertigstellung des Gerätehauses in Arnum nach zweijähriger Bauzeit, die neuen mittleren Löschfahrzeuge für die Ortsfeuerwehren Devese und Harkenbleck sowie im November die Einführung des Digitalfunks, der den Analogfunk abgelöst hat. Zudem wurden alle 42 Atemschutzgeräte mit neuen Ersatzlungenautomaten ausgestattet. Wehrmann bedankt sich hierfür auch beim Rat und der Verwaltung der Stadt Hemmingen „für die gute Unterstützung und Zusammenarbeit“.

Schließlich wirft die Feuerwehr auch noch einen Blick auf dieses Jahr. In Harkenbleck soll der Bau des neuen Gerätehauses beginnen. Das alte wird gerade abgerissen. Zudem wird voraussichtlich der Spatenstich für das gemeinsame Gerätehaus der Feuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg gesetzt. Weiterhin wird sich die Feuerwehr am geplanten Hochwasserschutzkonzept beteiligen, das ebenfalls dieses Jahr aufgestellt werden soll. Die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld darf sich auf ein neues Löschgruppenfahrzeug und einen neuen Einsatzleitwagen freuen. Unter Einhaltung der Corona-Regeln sind auch weiterhin Aus- und Fortbildungen wie Kettensägenlehrgänge und Fahrsicherheitstrainings geplant.

