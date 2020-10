Hemmingen

Im Altenpflegeheim Haus Rosenpark an der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld hat am Sonntag gegen 14 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Grund dafür sei in der zweiten Etage zu suchen gewesen, teilte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit. Durch Wasserdampf aus einem Geschirrspüler schlugen die Sensoren an.

Die Feuerwehr stellte die Brandmeldeanlage zurück. Der Einsatz, an dem auch die Polizei beteiligt war, dauerte Hillert zufolge 45 Minuten. Die Feuerwehr war mit 75 Aktiven und insgesamt 14 Fahrzeugen herbeigeeilt. Bei Alarm in Gebäuden wie in einem Seniorenheim werden grundsätzlich alle sechs Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet alarmiert.

Von Andreas Zimmer