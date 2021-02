Hemmingen

Die Hemminger Feuerwehr funkt jetzt digital. Die Stadtverwaltung hat 45 mobile Funkgeräte bestellt, die Ende vergangenen Jahres geliefert wurden. 27 dieser Funkgeräte sind mobil und bereits im Einsatz. Die weiteren 18 Funkgeräte sollen in die Fahrzeuge eingebaut werden. Das werde im Laufe dieses Jahres geschehen, teilt Verwaltungsmitarbeiter Florian Voß mit. „Das haben wir jetzt öffentlich ausgeschrieben, da wir in der Stadt nicht die nötige Fachkenntnis haben“, sagt er.

Die Stadt hat für die Funkgeräte rund 30.000 Euro bezahlt. Zuschüsse von der Region Hannover gab es nicht. „Da jetzt aber alle Feuerwehren in den Kommunen auf Digitalfunk umgestellt werden, hat die Region Hannover die einzelnen Wünsche gebündelt und eine Sammelbestellung aufgegeben. So konnte ein Mengenrabatt erzielt werden, den wir nur mit den Bestellungen aus unserer Stadt nicht erreicht hätten“, sagt Voß.

Digitalfunk ist abhörsicherer als der analoge

Bis der Digitalfunk eingebaut ist, wird in den Fahrzeugen noch der analoge Funk benutzt. Auch anschließend soll für eine Übergangszeit ein Kanal für die analogen Funkgeräte offen bleiben. Die Systeme funktionieren voneinander getrennt. Mit dem analogen Funk können keine digitalen Funksprüche empfangen werden.

Feuerwehrsprecher Lennart Fieguth ist mit der Umstellung bisher zufrieden. „Es hat alles gut geklappt“, sagt er. Digitalfunkgeräte haben höhere Reichweiten und eine bessere Sprachqualität. Zudem sind sie durch eine spezielle Ende-zu-Ende-Verschlüsselung abhörsicherer als der analoge Funk. Mit dem Notrufknopf kann ein Alarm vermeldet werden, der alle weiteren Teilnehmer blockiert und eine direkte Verbindung zur Leitstelle aufbaut.

Für die Feuerwehrmitglieder gibt es aber auch ganz praktische Vorteile. „Wir können einfach durch einen Knopfdruck bestätigen, dass wir die Alarmmeldung gehört haben oder am Einsatzort eingetroffen sind“, sagt Fieguth. Bisher mussten selbst diese kurzen Meldungen immer sprachlich mitgeteilt werden. Diese neue Möglichkeit lobt auch Voß, der ebenfalls Mitglied in der Feuerwehr ist. „Das macht die Arbeitsabläufe flüssiger“, sagt er. Als Kritikpunkt führt Fieguth lediglich an, dass nach dem Drücken der Sprechtaste „ein oder zwei Sekunden“ gewartet werden müsse, bevor die Leitung steht.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Feuerwehr braucht nur einwöchige Probephase

Die Mitglieder der Feuerwehr sind im vergangenen Jahr im Umgang mit dem Digitalfunk geschult worden. So konnte auf eine längere Probephase verzichtet werden. „Wir haben uns lediglich eine Woche mit den Geräten vertraut gemacht. Anschließend haben wir direkt mit dem digitalen Funken begonnen“, sagt Fieguth. Dass der Einbau der festen Funkgeräte noch ein paar Wochen oder auch Monate dauert, ist aus seiner Sicht nicht so dramatisch. „Die Mitglieder in den koordinierenden Leitungsfunktionen haben alle bereits ein mobiles Funkgerät bekommen und können damit funken. Diese Geräte können auch vom Wagen aus genutzt werden“, sagt Fieguth, der als Sprecher der Stadtfeuerwehr ebenfalls ein digitales Funkgerät bekommen hat.

Von Tobias Lehmann