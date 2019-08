Harkenbleck/Wilkenburg

Einsatz für die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg am frühen Morgen: An der Kreisstraße 222 zwischen Harkenbleck und Wilkenburg stand am Donnerstag gegen 5 Uhr eine Kopfweide in Flammen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass das Feuer auf die umstehenden Bäume übergreift, teilt Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Um sämtliche Glutnester zu löschen, wurde der Baum mit dem Einreißhaken und der Kettensäge auseinander gezogen. Fieguth weist darauf hin, dass genau dieser Baum im Oktober 2011 schon einmal gebrannt habe, allerdings nicht in dieser Ausdehnung. Beteiligt an dem 90-minütigen Einsatz waren 16 Mitglieder der beiden Ortsfeuerwehren, die in drei Fahrzeugen angerückt waren. Das auch für Hemmingen zuständige Kommissariat in Ronnenberg teilt mit, dass bisher keine Hinweise auf die Brandursache vorliegen.

Von Tobias Lehmann