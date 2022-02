Hemmingen

Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Hiddestorf/Ohlendorf und Arnum haben am Montag gegen 11.30 Uhr einen brennenden Baumstumpf am verlängerten Feldweg Auf dem Anger in Hiddestorf gelöscht. Das teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth am Dienstag mit. Zusätzlich wurde die sogenannte Einsatzleitwagen-Komponente der Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld alarmiert.

Die ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder hätten das Feuer schnell löschen können, erläuterte Fieguth. Anschließend sei der Stumpf noch eingeschäumt worden, um ein erneutes Aufflammen durch starke Winde zu verhindern.

Baum in Hiddestorf brennt – Ursache ist unklar

Insgesamt wurden fast 40 Feuerwehrleute alarmiert, von denen die meisten allerdings bereits ihre Anfahrt schon wieder abbrechen konnten, da sie nicht vor Ort benötigt wurden. Nach etwa einer Stunde beendete die Feuerwehr den Einsatz. Weshalb der Baum gebrannt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei teilte auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass kein „strafrechtlicher Hintergrund“ angenommen wird.

Von Tobias Lehmann