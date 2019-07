Arnum/Hemmingen-Westerfeld

Ein brennender Ventilator in einem Mehrfamilienhaus am Schaperweg in Arnum hat am Donnerstag gegen 19.50 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst. Anwohner meldeten zusätzlich eine Rauchentwicklung aus der betreffenden Wohnung im vierten Obergeschoss. 44 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Arnum, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld und Hiddestorf/Ohlendorf rückten an. Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz in die Wohnung. Gleichzeitig wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und eine Wasserversorgung aufgebaut.

Feuer am Ventilator kann schnell gelöscht werden

Da der Bewohner nicht zu Hause war, musste die Tür der Wohnung gewaltsam geöffnet werden. Ein Hund in der Wohnung wurde nach draußen geführt. Die Einsatzkräfte entdeckten dann den Ventilator, aus dem kleine Flammen schlugen, teilt der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit. Diese konnten schnell gelöscht werden. Durch einen Lüfter am Korb der Drehleiter wurde die Wohnung entraucht. Während des Einsatzes kam der Bewohner nach Hause. Nach knapp einer Stunde konnte die Wohnung wieder an ihn übergeben werden.

Brandmeldeanlage in Flüchtlingsunterkunft ausgelöst

Einen weiteren Einsatz für die Feuerwehr gab es ebenfalls am Donnerstag gegen 11.30 in der Flüchtlingsunterkunft in der Heinrich-Hertz-Straße in Hemmingen-Westerfeld. Wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage rückten 32 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld, Arnum, Devese, Harkenbleck, Hiddestorf/Ohlendorf und Wilkenburg an. Ein Feuer konnte jedoch nicht entdeckt werden. Laut Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth wurde jedoch in dem Raum im zweiten Obergeschoss, in dem der Brandmelder Alarm schlug, ein Teppich mit leichten Brandspuren entdeckt. „Es roch auch noch etwas verbrannt“, sagte Fieguth. Der Einsatz konnte nach rund 30 Minuten beendet werden.

Von Tobias Lehmann