Devese

Auf dem Parkplatz an der Alfred-Bentz-Straße in Devese hat am Mittwoch gegen 16.50 Uhr ein Auto gebrannt. Die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Devese rückten mit 26 Einsatzkräften in sechs Fahrzeugen aus. Feuerwehrsprecher Lennart Fieguth teilte mit, dass der Motorraum und das Armaturenbrett gebrannt haben. Unter Einsatz von Atemschutz löschten die Ehrenamtlichen das Feuer mit Wasser und Schaum ab. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte das Auto noch auf verbleibende Glutnester.

Nach einer Stunde wurde der Einsatz beendet. Die Feuerwehr teilte mit, dass die Brandursache nicht bekannt sei. Hinweise auf Brandstiftung lägen jedoch nicht vor. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.