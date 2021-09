Hemmingen-Westerfeld

Ein Küchenbrand in einem Wohnhaus an der Straße Am Ricklinger Holze in Hemmingen-Westerfeld hat einen großen Schaden verursacht. Als die Feuerwehr eintraf, hatte die Bewohnerin das Haus bereits verlassen, teilte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit. Sie sei durch den Rettungsdienst und von einem Notarzt betreut worden. Rund 60 Feuerwehrleute waren Hillert zufolge etwa dreieinhalb Stunden im Einsatz. Sie konnte verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Wohnhäuser übergreift.

Die Polizei teilte mit, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst habe. Der Schaden schätzten sie auf rund 200.000 Euro. Durch den Ruß sei die Wohnung in dem Reihenhaus vorübergehend nicht bewohnbar. Nachbarn haben die Frau temporär bei sich aufgenommen.

Feuer bricht in der Küche aus

Der Brand war, wie die Feuerwehr erst am Montagabend mitteilte, bereits am Sonntag gegen 21.10 Uhr ausgebrochen. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gab es eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude“, sagt Hillert. Insgesamt vier Trupps von Atemschutzgeräteträgern seien im Haus gewesen. Der starke Rauch habe weiterhin die Sicht behindert, weswegen die Feuerwehr einen Lüfter einsetzte und den Rauch aus dem Gebäude blies.

Der Einsatz bei Regen dauerte bis nach Mitternacht. Quelle: Stadtfeuerwehr Hemmingen (Lennart Fieguth)

Die Feuerwehr ging von innen mit einem C-Rohr vor. Aus diesem können bis zu 200 Liter Wasser pro Minute strömen. „Auf der Rückseite wurde eine sogenannte Riegelstellung vorbereitet, um das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Reihenhäuser zu verhindern“, sagte Hillert.

Feuerwehr ist bis nach Mitternacht im Einsatz

Während des Einsatzes habe die Feuerwehr in den Wohnungen in den beiden Nachbarhäusern mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, inwieweit sich der Brand auszudehnen drohte. Der Energieversorger sei angefordert worden, um den Strom für das Haus abzustellen.

Ohne Atemschutz geht bei dem Einsatz nichts. Quelle: Stadtfeuerwehr Hemmingen (Lennart Fieguth)

Alles in allem dauerte der Einsatz mit insgesamt neun Feuerwehrfahrzeugen bis Montagnacht gegen 0.45 Uhr. Die 57 Mitglieder kamen Hillert zufolge aus den Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld, Devese und Wilkenburg. Auch der Kriminaldauerdienst war im Einsatz.

Von Andreas Zimmer