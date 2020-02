Devese

Die Ortsfeuerwehr hat am Wochenende einen Keller in Hemmingen-Devese ausgepumpt. In dem Mehrfamilienhaus an der Straße Vorm Dorfe, das ist die Ortsdurchfahrt, war eine Heizungsanlage defekt. Deswegen trat Wasser aus, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit.

„Die Feuerwehr konnte den Zulauf absperren und pumpte anschließend circa einen Kubikmeter Wasser aus dem Keller“, erläuterte Fieguth. Der Einsatz am Sonnabend mit elf Mitgliedern und zwei Fahrzeugen dauerte etwa 45 Minuten und war gegen 11.15 Uhr beendet.

Von Andreas Zimmer