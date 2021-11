Erstmals hat die Ortsfeuerwehr aus Hemmingen-Arnum am Sonnabendnachmittag den Spannungswarner einsetzen müssen. In einem Keller hatte sich Wasser gesammelt.

Die Arnumer Ortsfeuerwehr ist am Sonnabend zu einem Einsatz am Hallerweg gerufen worden. Wasser war in den Keller gelaufen. Quelle: Sebastian Hillert/Feuerwehr Hemmingen