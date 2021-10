Arnum

Feueralarm an der Wäldchenschule: Die Ortsfeuerwehren Arnum, Harkenbleck, Hiddestorf/Ohlendorf sowie die Einsatzleitkomponente aus Hemmingen-Westerfeld rückten am Donnerstag gegen 12.25 Uhr aus, da an der Grundschule durch einen Handdruckmelder Alarm ausgelöst wurde. Als die 35 Einsatzkräfte in sieben Fahrzeugen eintrafen, hatten die Schülerinnen und Schüler das Gebäude bereits verlassen.

Rauch oder Feuer konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich, stellte die Brandmeldeanlage zurück und beendete den Einsatz nach rund 30 Minuten. Wer den Alarm ausgelöst hat, ist nicht bekannt, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit.

Von Tobias Lehmann