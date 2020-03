Harkenbleck

Das sah dramatisch aus: Dichte Rauchschwaden drangen am Montagabend aus dem Fenster eines Zweifamilienhauses am Steinbrink in Harkenbleck. Doch glücklicherweise war es nur die Nebelmaschine, mit deren Hilfe eine Übung für die Feuerwehr simuliert wurde, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Das Szenario: Ein Anrufer hatte die Feuerwehr um 18.54 Uhr alarmiert und einen ausgelösten Rauchwarnmelder gemeldet. Er gab auch bekannt, dass sich noch eine Person in dem Gebäude befinden soll.

Alarmübung der Feuerwehr in Harkenbleck

18 Mitglieder der Feuerwehr Harkenbleck rückten in zwei Fahrzeugen an und brachten zunächst einen Schutzvorhang an, um die Ausbreitung des Rauchs zu verhindern. Zudem wurden vier Mitglieder der Feuerwehr Arnum angefordert, die eine Wärmebildkamera und einen Druckbelüfter mitbrachten. Die Feuerwehrleute, die unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vordrangen, fanden dort die gemeldete Person, bei der es sich um eine Puppe handelte. Diese wurde aus dem Haus getragen.

Mit der Wärmebildkamera wird nach der Ursache geforscht

Mit Hilfe der Wärmebildkamera konnte dann auch die Ursache des Feuers schnell gefunden werden. Es handelte sich um brennendes Essen in einem Topf. Der Druckbelüfter wurde schließlich eingesetzt, um den Rauch aus der Wohnung zu vertreiben. Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Arnum erläuterten im Anschluss an die etwa einstündige Übung die Funktionsweise und die Anwendungsgebiete des Druckbelüfters noch einmal ausführlich.

Die Feuerwehr dankte Ulrich Dettmer, der die Wohnung für den Einsatz zur Verfügung gestellt hatte. Solche Alarmübungen ermöglichen den Einsatzkräften Abläufe und Prozesse zu optimieren, sagte Fieguth. Die Feuerwehren seien deshalb immer auf der Suche geeigneten Objekten für Übungsdienste und Alarmübungen. Hinweise und Anregungen können die Hemminger per E-Mail an info@stadtfeuerwehr-hemmingen.de senden.

