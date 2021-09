Hemmingen

In Hemmingen brennt ein Wald: Dieses Szenario haben die Ortsfeuerwehren Devese, Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg am Sonnabendvormittag geübt. Sie gehören zum vierten Zug der Regionsfeuerwehrbereitschaft III. „Feuerwehrbereitschaften werden bei größeren Schadenslagen eingesetzt, wenn in der betroffenen Kommune die eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen“, erläuterte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth. Die Bereitschaft III sei beispielsweise vor drei Jahren zum Moorbrand in Meppen im Emsland gerufen worden.

Feuerwehr übt Waldbrand am Strandbad

Normalerweise gehört auch die Ortsfeuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf zur Bereitschaft, doch sie war am Wochenende beim Truppmann-Lehrgang. Die restlichen Ehrenamtlichen übten nach dem Treffen im Gewerbegebiet in Devese erst das Fahren in einer Kolonne, unter anderem auf der neuen B3.

Erfreulicherweise nur eine Übung: Ein Feuerwehrmann ist kollabiert und muss schnell ärztlich versorgt werden. Quelle: Stadtfeuerwehr Hemmingen (Lennart Fieguth)

Bei der Waldbrandübung am Strandbad in Hemmingen-Westerfeld mussten die rund 30 Ehrenamtlichen dann blitzschnell Schläuche verlegen, um Löschwasser über mehrere Hundert Meter von einem Teich an die Einsatzstelle zu transportieren. Fieguth ergänzte: „Zwischendurch wurden verschiedene kleine Lagen eingespielt wie zum Beispiel ein kollabierter Feuerwehrmann, den es zu retten und zu versorgen galt.“

Die Übung leiteten Sven Baumgarte mit seinen Stellvertretern Jörg Berens und Thorsten Heitmann. Baumgartes Fazit fiel positiv aus. Insbesondere die ortsfeuerwehrübergreifende Zusammenarbeit habe sehr gut funktioniert, sagte er.

Von Andreas Zimmer