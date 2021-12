Hemmingen-Westerfeld

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Freitag gegen 9 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in Hemmingen-Westerfeld geführt. Die Ehrenamtlichen, aber auch die Polizei und der Rettungsdienst, fuhren zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Westerriede, von dem der vermeintliche Alarm ausging.

Die Feuerwehr ist an der Straße Westerriede im Einsatz. Quelle: Stadtfeuerwehr Hemmingen (Lennart Fieguth)

„Die Feuerwehr ging zur Erkundung vor und konnte ebenfalls ein Piepen feststellen“, erläuterte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth. „Jedoch klang der Ton nach einem Wecker. Brandgeruch konnte auch nicht festgestellt werden.“

Feuerwehr ist an Haus an der Westerriede im Einsatz

Die Feuerwehr kontrollierte die entsprechende Wohnung vorsichtshalber mithilfe einer Leiter von der Gebäuderückseite über ein Fenster, stellte aber Fieguth zufolge auch hierbei weder Rauch noch ein Feuer fest. Der Einsatz der Feuerwehr mit 31 Mitgliedern und sechs Fahrzeugen dauerte etwa eine Stunde.

Von Andreas Zimmer