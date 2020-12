Hemmingen-Westerfeld/Wilkenburg

Nächtlicher Einsatz in Hemmingen-Westerfeld: Die Feuerwehr wurde am Donnerstag gegen 0.20 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Saarstraße gerufen. „Die Bewohner empfingen die Einsatzkräfte und meldeten, dass angebranntes Essen die Ursache sei“, teilte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit.

„Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Kontrolle in die Wohnung, musste jedoch nicht mehr tätig werden, da die Pfanne bereits entfernt und gelüftet worden war.“ Zuvor hätten mehrere Meldungen auf Rauch oder ein Feuer in einer Wohnung hingedeutet.

Einsatz für Feuerwehr und Polizei an der Saarstraße

Der Einsatz für die 28 Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg in sechs Fahrzeugen dauerte Hillert zufolge 15 Minuten. Auch Polizei und Rettungsdienst seien zur Saarstraße geeilt.

Von Andreas Zimmer