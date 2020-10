Hemmingen

Feuerwehreinsatz am Donnerstagmittag in Hiddestorf: In einem Mehrfamilienhaus hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr sei gegen 13.20 Uhr zu dem Gebäude an der Ihmer Straße geeilt. Das teilte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit.

„Da offenbar niemand in der Wohnung war, hat sich die Feuerwehr Zugang durch die Wohnungstür verschafft“, sagte Hillert. In den Wohnräumen, die derzeit renoviert werden, habe die Feuerwehr keinen Rauch oder Feuer feststellen können.

Anzeige

38 Ehrenamtliche der Ortsfeuerwehren Hiddestorf/Ohlendorf, Arnum und Harkenbleck waren Hillert zufolge mit insgesamt acht Fahrzeugen im Einsatz. Hinzu kam der Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld. Auch Rettungsdienst und Polizei seien an der Ihmer Straße gewesen.

Von Andreas Zimmer