Hemmingen-Westerfeld

In einer Buchhandlung in Hemmingen-Westerfeld hat eine Deckenlampe am Dienstag derart geschmort, dass die Feuerwehr kommen musste. 18 Mitglieder der Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld, Devese und Wilkenburg eilten um 9.10 Uhr mit vier Fahrzeugen zu dem Geschäft an der Deveser Straße. Das teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Auch Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Fieguth zufolge ging ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz und mit Wärmebildkamera in den Laden. Die Feuerwehr entfernte die Lampe.

Von Tobias Lehmann