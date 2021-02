Weil er den Schein der aufgehenden Sonne für ein Feuer hielt, hat ein Anwohner aus Hemmingen-Devese die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr mit 33 Einsatzkräften aus.

Die Feuerwehr sucht nach einem Brand in einem Haus an der Straße Vorm Dorfe in Devese. Quelle: Lennart Fieguth / Feuerwehr