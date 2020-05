Arnum

Nach zwei Jahren Bauzeit ist ein Ende absehbar: Der An- und Umbau am Feuerwehrgerätehaus Arnum soll im Sommer dieses Jahres fertig sein. Die Arbeiten liegen bis auf geringe wetterbedingte Verzögerungen im Zeitplan, teilt der Fachbereich Bau und Umwelt der Stadtverwaltung mit. Einen genauen Monat nannte der Fachbereich noch nicht.

„Die Corona-Krise macht sich glücklicherweise nur durch zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Handwerker bemerkbar.“ So sei ein zusätzlicher Sanitärcontainer beschafft und mit Hygienemitteln bestückt worden. „Die vorgegebenen Abstandsregeln können durch die räumliche Trennung von Gewerken umgesetzt werden.“ Normalerweise gebe es wöchentliche Besprechungen in Arnum. Diese laufen nun über Telefonkonferenzen.

Anzeige

Feuerwehrgerätehaus wird umgebaut

Der Grundstein für den An- und Umbau des in den Siebzigerjahren errichteten Gerätehauses in Hemmingens größtem Stadtteil wurde im August 2018 gelegt. Der erste Bauabschnitt mit den Umkleiden der Männer und den fünf Fahrzeugstellplätzen in der Halle wurde im April 2019 fertig und wird bereits genutzt. Mangels Kabinen müssen sich zuvor Frauen und Männer vor den Fahrzeugen umziehen. Seit Sommer 2019 läuft der zweite Bauabschnitt an der Arnumer Kirchstraße. Dabei entstehen Umkleiden für die Frauen, Büros, Küche, Lagerräume und ein Schulungsraum. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt etwa 3,4 Millionen Euro.

Weitere HAZ+ Artikel

Für die Ortsfeuerwehr mit mehr als 450 Mitgliedern ist die Bauzeit mit viel Improvisation verbunden. Sie ist trotzdem weiterhin einsatzfähig und zeigt sich in der Corona-Krise kreativ. Die „anfängliche Schockstarre“, wie die Ortsfeuerwehr auf ihrer Webseite beschreibt, habe sie überwunden. „Zwischenzeitlich hält nun wieder die Kreativität Einzug, den ganzen Absagen für Treffen und Veranstaltungen zu trotzen und andere Wege der Kommunikation zu finden.“

Feuerwehr in der Corona-Krise

Das Spektrum reiche von Videokonferenzen in der Einsatzabteilung bis zu Youtube-Videos für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Diese plant sogar für die nächsten Wochen eine Mitmachaktion anlässlich ihres 45-jährigen Bestehens. Der für Mai geplante Ausflug ins Springer Wisentgehege mit den Arnumer Löschteufeln sei allerdings abgesagt worden. Die Kinderfeuerwehr wurde vor 15 Jahren gegründet. Die Mitglieder des Musikzuges können zurzeit nur daheim üben.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer