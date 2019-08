Hemmingen-Westerfeld

Ein kräftiger Regenguss, vier ambitionierte Dirigenten mit ebensolchen Liedern und mehr als 100 gut gelaunte Blasmusiker: Das ist in bloßen Zahlen die Bilanz der gemeinsamen Probe von Aktiven aus rund 20 Feuerwehrmusikzügen aus der Region Hannover am Donnerstagabend auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld. Hinzu kamen viele Zuschauer: Passanten ebenso wie jene, die es sich zum Beispiel in den Cafés am Platz gemütlich gemacht hatten und so das erste Open-Air-Konzert dieser Art in Hemmingen verfolgten.

Auf das Spiel unter freiem Himmel hatte sich besonders Rolf Gramann, Musikzugführer der Freiwilligen Feuerwehr Arnum, gefreut. Rund 30 Feuerwehrmusiker aus Arnum, von der Ortsfeuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf und aus Devese – von dort kamen sogar Jugendliche der Deveser Orchester Kids – bildeten mit ihm die örtlichen Gastgeber. Hinzu kamen mehr als 100 Aktive aus dem Gebiet zwischen Schulenburg und Langenhagen sowie Seelze und Lehrte.

Musikzug-Open-Air erstmals in Hemmingen

Die seit vier Jahren einmal im Jahr organisierte musikalische Zusammenkunft fand bislang immer in Wunstorf statt. Ziele des Treffens sind stets die ortsübergreifende Vernetzung miteinander, der Erfahrungsaustausch und der Spaß am gemeinsamen Spiel.

Dieses Mal ist die Zusammenkunft von Oliver Rülicke organisiert worden, dem Dirigenten des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Arnum. Gemeinsam mit den drei Dirigenten Michael Tewes (Godshorn), Henning Klingemann ( Seelze) und Thomas Schachschal (Burgstemmen im Landkreis Hildesheim) übte er mit dem so spontan zusammengestellten Blasorchester jeweils ein Stück ein. Dabei spielten stets die Instrumente – ob nun Posaune oder Tuba, Saxophon oder Flöte - musikzugübergreifend zusammen.

Das Orchester ließ für sich und die inzwischen trotz anfänglichen Regens mehr als 60 Zuhörer dann zum Ende der eineinhalbstündigen Probe in einem kleinen Blaskonzert unterschiedliche Klänge über den Platz ertönen: die außergewöhnlich voluminöse Herbstfestpolka und ein Party-Hit-Mix unter anderem mit „Moves like Jagger“, irisch-keltische Klänge und Simon & Garfunkels „Sound of Silence“. Da kam sogar die Abendsonne wieder durch.

