Hemmingen

Die Stadt Hemmingen braucht dringend mehr Wohnraum für Flüchtlinge. Das erläuterte Verwaltungsmitarbeiter Hans-Helmut Nordhorn in der Sitzung des Sozialausschusses am Mittwochabend im Rathaus. Für den Zeitraum von Juli 2019 bis Dezember 2020 hatte die Stadt wegen fehlender Unterbringungsmöglichkeiten und der Corona-Pandemie einen Aufnahmestopp bewirkt. „Doch das schiebt das Problem nur auf. Anschließend müssen wir die uns zugewiesene Zahl an Geflüchteten dennoch aufnehmen“, sagte Nordhorn.

Zurzeit leben insgesamt 344 Schutzsuchende in Hemmingen. Das teilt Susanne Giese, Mitarbeiterin der Abteilung Soziale Dienste, im Gespräch mit dieser Zeitung mit. Die Zahl habe in den vergangenen Monaten immer relativ konstant zwischen 330 und 350 gelegen. Giese sagte, da der Aufnahmestopp jetzt aber vorbei sei, gehe sie davon aus, dass die Zahl wieder steigen werde. „Für Integration ist eine dezentrale Unterbringung in Wohnungen aus meiner Sicht besser geeignet als in einer Gemeinschaftsunterkunft. Deshalb hoffe ich, dass sich Hemminger bei uns melden, die Mietraum zur Verfügung stellen können“, sagt sie.

Alle gemieteten Wohnungen für Flüchtlinge sind zurzeit belegt

Alle von der Stadt für Flüchtlinge angemieteten Wohnungen sind zurzeit belegt. Kapazitäten sind nur noch in der Gemeinschaftsunterkunft an der Heinrich-Hertz-Straße in Hemmingen-Westerfeld frei. Von den 123 Plätzen sind dort 85 belegt und sieben bereits für Geflüchtete reserviert, die in der kommenden Woche erwartet werden. So bleiben 31 freie Plätze. 14 der aktuell in der Gemeinschaftsunterkunft lebenden Schutzsuchenden sind mittlerweile als Asylsuchende anerkannt und damit nicht mehr an den Wohnort gebunden. Für diese sucht die Stadt jetzt gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz nach geeigneten Wohnungen.

Offiziell muss die Stadt bereits im ersten Quartal dieses Jahres 84 Personen aufnehmen. „Erfahrungsgemäß wird dieser Zeitraum aber immer um drei bis sechs Monate verlängert“, sagte Nordhorn. Bisher hat die Stadt in diesem Jahr 24 Schutzsuchende aufgenommen. Sieben werden in der kommenden Woche erwartet. 53 weitere sollen in den kommenden Monaten in der Regel im Abstand von zwei Wochen folgen. Für diese fehlen jetzt kurzfristig 22 Unterbringungsmöglichkeiten. Nordhorn sagte, dass voraussichtlich bis Ende Mai dieses Jahres sämtliche Aufnahmekapazitäten ausgeschöpft sein werden.

Nutzung der Gemeinschaftsunterkunft ist befristet

Ein weiteres Problem: Die Nutzungsgenehmigung für die Gemeinschaftsunterkunft ist bis Oktober 2022 befristet. Auf Bundesebene sei eine Gesetzesänderung im Gespräch, die die Nutzung um weitere drei Jahre verlängert. „Das ist aber noch nicht entschieden“, sagte Nordhorn. Die Pflicht zur Unterbringung sei für die Stadt aus seiner Sicht jedoch allein durch das Mieten von Wohnungen nicht zu bewältigen. Ab Herbst erwartet Nordhorn eine neue Zuweisung von bis zu 45 Geflüchteten.

Fachbereichsleiter Sven Bertram sagte in dem Ausschuss, dass die Unterbringung die Stadt zwar vor Herausforderungen stelle. „Positiv ist jedoch, dass es jetzt organisiert und geplant läuft. Im Jahr 2015 warteten Geflüchtete teilweise ohne Vorankündigung einfach vor dem Rathaus und wir mussten dann umgehend eine Unterbringung finden.“

Wer eine Wohnung oder ein Haus an die Stadt vermieten oder verkaufen möchte, kann sich unter Telefon (05 11) 4 10 32 70 sowie per E-Mail an heike.nowarre@stadthemmingen.de an den Service für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung wenden.

Von Tobias Lehmann